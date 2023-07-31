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    Казахстанские теннисисты из топ-5 поднялись в мировом рейтинге

    31 Июля 2023, 22:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисисты из Казахстана, входящие в пятерку лучших в стране в одиночном разряде, улучшили свое положение в обновленном рейтинге ATP, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Лучший теннисист Казахстана, Александр Бублик, поднялся с 26-го места на 25-е.

    Вторая ракетка страны, Тимофей Скатов, переместился с 136-го места на 131-е.

    Также в рейтинге ATP поднялись Михаил Кукушкин (с 229-го места на 227-е), Бейбит Жукаев (с 270-го на 258-е) и Денис Евсеев, который и вовсе сумел сделать «+72» позиции (с 412-го места на 340-е).

    Что касается Александра Бублика, то нынешний результат является лучшим в его профессиональной карьере.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Спорт Теннис
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