Казахстанские теннисисты из топ-5 поднялись в мировом рейтинге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисисты из Казахстана, входящие в пятерку лучших в стране в одиночном разряде, улучшили свое положение в обновленном рейтинге ATP, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Лучший теннисист Казахстана, Александр Бублик, поднялся с 26-го места на 25-е.

Вторая ракетка страны, Тимофей Скатов, переместился с 136-го места на 131-е.

Также в рейтинге ATP поднялись Михаил Кукушкин (с 229-го места на 227-е), Бейбит Жукаев (с 270-го на 258-е) и Денис Евсеев, который и вовсе сумел сделать «+72» позиции (с 412-го места на 340-е).

Что касается Александра Бублика, то нынешний результат является лучшим в его профессиональной карьере.