Казахстанские теннисистки вышли в полуфинал домашнего турнира в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте на турнире серии ITF World Tennis Tour среди мужичин и женщин определились полуфиналисты в парном разряде. Жибек Куламбаева, Гозаль Айнитдинова, Аружан Сагандыкова и Жанель Рустемова вышли в полуфинал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Жибек Куламбаева в матче второго круга одиночки довольно легко взяла верх над россиянкой Александрой Кузнецовой – 6:2, 6:3. И теперь в четвертьфинале сразится с седьмой ракеткой турнира, россиянкой Полиной Яценко, которая оказалась сильнее казахстанки Аружан Сагандиковой – 6:2, 6:3.

Помимо этого, Куламбаева вышла в полуфинал парного разряда, в котором она выступает с представительницей Нидерландов Джудит Виссхер. В четвертьфинале казахстанско-голландский дуэт взял верх над парой Полина Яценко (Россия)/Дарья Шауха (Белоруссия) – 4:6, 6:3, 10:6.

Также в полуфинал парного разряда в Шымкенте вышла казахстанка Гозаль Айнитдинова – с россиянкой Анастасией Сухотиной они разгромили в четвертьфинале российскую пару Мария Крупенина/Ксения Зайцева, 6:2, 6:2. Теперь Айнитдинова и Сухотина встретятся в полуфинале с казахстанками Жанель Рустемовой и Аружан Сагиндиковой, так что в финале парного разряда обязательно будет хотя бы одна представительница Казахстана.