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    Казахстанские теннисистки узнали свои позиции в обновленном рейтинге WTA

    5 Декабря 2022, 09:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) представила актуальную версию рейтинга спортсменок в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Тройка лидеров осталась прежней: на первом месте — Ига Свёнтек из Польши, за ней следуют представительница Туниса Онс Жабер и американка Джессика Пегула.

    Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась 22-й, Юлия Путинцева — 51-я.

    В парном разряде ТОП-3 также не претерпел изменений: Катерина Синякова (Чехия), Вероника Кудерметова (Россия) и Барбора Крейчикова (Чехия).

    Сильнейшая из казахстанских «парниц» Анна Данилина сохранила 11-е место, Жибек Куламбаева потеряла одну позицию и стала 201-й.


    Фото: sports.kz
    Спорт Теннис
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