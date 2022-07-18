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Казахстанские теннисистки узнали свои позиции в обновленном рейтинге WTA
18 Июля 2022 09:40

Казахстанские теннисистки узнали свои позиции в обновленном рейтинге WTA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтингов спортсменок в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Звание первой ракетки мира сохраняет полька Ига Свентек, за ней следуют Анетт Контавейт из Эстонии и гречанка Мария Саккари.

Сильнейшая из представительниц Казахстана Елена Рыбакина осталась на 23 строчке. Юлия Путинцева опустилась на семь строчек — 39 место.

В парном разряде лидируют Элизе Мертенс (Бельгия), Чжань Шуай (Китай) и Катерина Синякова (Чехия).

Казахстанка Анна Данилина сохранила 19 строчку. Рыбакина располагается на 63 месте.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина вошла в рейтинг лучших теннисистов мира по доходам.

Фото: sports.kz
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