Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанские теннисистки узнали позиции в обновленном рейтинге WTA

    31 Октября 2022, 08:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг спортсменок в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Топ-3 осталась без изменений: лидирует Ига Свёнтек из Польши, на втором месте — тунисская теннисистка Онс Жабер, третья — американка Джессика Пегула.

    Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина по-прежнему занимает 22 место. Юлия Путинцева откатилась на одну строчку — 54.

    В парном разряде сильнейшими все так же являются Катерина Синякова (Чехия), американка Коко Гауфф и вышеупомянутая Пегула.

    Лидер парного рейтинга среди казахстанок Анна Данилина сохранила 12 место. Жибек Куламбаева сместилась вниз на 20 строчек, став 205. Юлия Путинцева занимает 316 место (+7), Елена Рыбакина отыграла 12 строчек — 443.

    Ранее сообщалось, что казахстанские теннисистки попали в ТОП-100 юниорского мирового рейтинга.

    Фото: sports.kz




    Спорт Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Елена Рыбакина – в восьмерке главных фаворитов Australian Open-2023
    Казахстанка впервые в истории получила серебряный значок судьи на вышке
    Бейбит Жукаев вышел во второй раунд турнира в Японии
    Казахстанские юниоры отличились на теннисных турнирах в Европе
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
    3 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    4 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
    Новости партнеров