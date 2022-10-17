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    Казахстанские теннисистки улучшили свои позиции в мировом рейтинге

    17 Октября 2022, 16:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовали обновленные версии рейтинга лучших игроков мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    У женщин первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина поднялась на две строчки и занимает 24-ю, Юлия Путинцева теперь 55-я в мировом рейтинге, Зарина Дияс – 499-я. В парном разряде Анна Данилина повторила личный рекорд, поднявшись на 19-ю позицию. Жибек Куламбаева также улучшила свое место, поднявшись на 186-е место.



    Фото: sports.kz
    Спорт Теннис
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