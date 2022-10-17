Казахстанские теннисистки улучшили свои позиции в мировом рейтинге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовали обновленные версии рейтинга лучших игроков мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

У женщин первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина поднялась на две строчки и занимает 24-ю, Юлия Путинцева теперь 55-я в мировом рейтинге, Зарина Дияс – 499-я. В парном разряде Анна Данилина повторила личный рекорд, поднявшись на 19-ю позицию. Жибек Куламбаева также улучшила свое место, поднявшись на 186-е место.









Фото: sports.kz











