Казахстанские теннисистки провели первую тренировку перед матчем с командой Польши

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичном Национальном теннисном центре Beeline Arena идёт подготовительный этап к самому престижному мировому женскому командному турниру. Игроки обеих команд прибывают в Астану и приступают к тренировкам. Первыми опробовали грунтовое покрытие Анна Данилина и Юлия Путинцева.

Сборная Казахстана 14-15 апреля сыграет матч квалификации «Кубка Билли Джин Кинг» против команды Польши. Победитель этой встречи пробьется на чемпионат мира.

Матчи начнутся в 13:30 по времени Астаны. В первый игровой день 14 апреля будут сыграны две одиночные встречи, а на следующий день 15 апреля запланированы две одиночные и одна парная игра.