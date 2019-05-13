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Казахстанские теннисистки поднялись в рейтинге WTA

13 Мая 2019 11:20 143
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Казахстанские теннисистки поднялись в рейтинге WTA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтинга спортсменок Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sports.kz.

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Первой ракеткой мира остается японка Наоми Осака, на вторую позицию поднялась Симона Халеп из Румынии, третье место занимает немка Анжелик Кербер.

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева отыграла пять строк и расположилась на 38-й позиции. Зарина Дияс улучшила свое положение с 98-го до 90-го места. Ближайшая к ТОП-100 из представителей Казахстана Елена Рыбакина поднялась со 139-й на 138-ю строчку.

В парном разряде Галина Воскобоева стала выше на 15 строк и занимает 46-е место. Анна Данилина - 138-я (была 143-й).

 

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Ключевые слова: Спорт,
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