Казахстанские теннисистки поднялись в рейтинге WTA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтинга спортсменок Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sports.kz.

Первой ракеткой мира остается японка Наоми Осака, на вторую позицию поднялась Симона Халеп из Румынии, третье место занимает немка Анжелик Кербер.

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева отыграла пять строк и расположилась на 38-й позиции. Зарина Дияс улучшила свое положение с 98-го до 90-го места. Ближайшая к ТОП-100 из представителей Казахстана Елена Рыбакина поднялась со 139-й на 138-ю строчку.

В парном разряде Галина Воскобоева стала выше на 15 строк и занимает 46-е место. Анна Данилина - 138-я (была 143-й).