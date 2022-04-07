Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанские теннисистки не сумели пройти в полуфинал турнира в Индии

    7 Апреля 2022, 21:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана уступила Австралии в 1/4 финала Juniors Billie Jean King Cup, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Сегодня наши девочки за выход в полуфинал проиграли команде Австралии со счетом 1:2. Айя Нупбай и Асылжан Арыстанбекова не смогли выиграть свои одиночные матчи, а в парной ирге австралийки уступали и во втором сете отказались от продолжения игры.

    В понедельник здесь же в Нью-Дели начнутся квалификационные баталии юниорского Кубка Дэвиса среди игроков до 16 лет. Честь Казахстана будут защищать: Данир Калдыбеков, Амир Омарханов и Виталий Зацепин. Капитан – Жансултан Чемботаев.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Индия Молодежь Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Елена Рыбакина выступит на турнире в Берлине: где и когда смотреть матч
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге