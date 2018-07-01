Казахстанские теннисистки не изменили положения в ТОП-100 рейтинга WTA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтинга представительниц Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sports.kz.

Тройка сильнейших осталась без изменений: лидирует Симона Халеп из Румынии, второе место - у датчанки Каролин Возняцки, а третью строчку занимает Слоан Стивенс из США.

Казахстанка Юлия Путинцева сохранила 53-ю позицию, ее соотечественница Зарина Дияс также осталась на прежнем месте - 63-я. Ближайшая к ТОП-100 из спортсменок нашей страны Елена Рыбакина поднялась на десять строк, расположившись на 189-м месте.

В парном разряде Галина Воскобоева поднялась со 129-й позиции на 111-ю.