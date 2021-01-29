Казахстанские телеканалы станут доступны соотечественникам за рубежом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские телеканалы станут доступны нашим соотечественникам за рубежом. Об этом сообщил вице-министр информации и общественного развития Кемелбек Ойшыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наряду с работой по информатизации, министерством принимаются соответствующие меры по развитию сферы СМИ. В том числе доведение отечественных телеканалов до наших соотечественников за рубежом, повышение качества контента, обновление техники отечественных каналов», - сказал Кемелбек Ойшыбаев на расширенном заседании коллегии ведомства.

Он напомнил, что в прошлом году были объединены акционерные общества «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда». После завершения всех этих мероприятий в 2021 году государственные издания будут объединены под брендом «Қазақ газеттері».

По его словам, в рамках вещания телеканала KazakhTV за рубежом в 2020 году к нему присоединились 8 новых государственных операторов. В целом, благодаря этому расширению «KazakhTV» транслируется в 118 странах.