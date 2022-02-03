Казахстанские телеканалы покажут церемонию открытия XXIV Зимних Олимпийских игр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра, 4 февраля, в 18:00 часов телеканалы «Хабар», «Qazaqstan», «Qazsport» и «Elarna» покажут церемонию открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине. Также на этих телеканалах будут транслироваться сами международные соревнования по зимним видам спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Планируется, что за период проведения Олимпийских игр телеканалы проведут более 220 трансляций. «Хабар» и «Elarna» - более 90, «Qazaqstan» и «Qazsport» - более 130 трансляций.

Съемочная группа телеканалов уже начала работу в Пекине. В составе команды опытный журналист Жандос Айтбай. Он работал на зимних Олимпийских играх в Сочи. Также командирован Амир Саменбетов – корреспондент телеканала «Хабар», Азат Кадырбек - корреспондент телеканала «Qazsport». Операторы Даурен Журхабаев и Есенбек Әкімбай.

Они ежедневно в режиме нон-стоп размещают информацию в соцсетях, готовят материалы для новостей.

Все соревнования на телеканалах будет обслуживать команда опытных комментаторов: Аян Кушбаев, Рауан Окасов, Евгений Акманов, Ербол Каиров, Есей Женисулы, Руслан Бакытжан, Тимур Сулейменов, Сергей Райлян, Ерсин Ерикулы, Уалихан Косанбай, Самат Канагатов, Александр Олейник, Дидар Кадыров, Данил Малышев, Жигер Азберген, Индира Бектенова, Лилиана Альжанова и Асем Нурланова.

В эфире телеканалов ежедневно по итогам соревновательного дня будут выходить дневники Зимних Олимпийских игр в Пекине.

Помимо телевизионной трансляции болельщики смогут посмотреть Олимпиаду на официальных сайтах телеканалов, мобильных приложениях, а также на официальных youtube-каналах.