Казахстанские танкисты повышают боевую выучку

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На общевойсковом полигоне «Майлино» военнослужащие танковой бригады Аягозского гарнизона выполнили упражнение – контрольные стрельбы из вооружения танка штатным снарядом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Как рассказали в оборонном ведомстве, к данному мероприятию танкисты долго и упорно готовились. Ему предшествовала большая теоретическая и практическая подготовка: многочасовые занятия в огневом городке, вождение на танкодроме и выполнение контрольных стрельб.

По условиям выполнения упражнения военнослужащим необходимо было поразить танковые мишени на рубежах от 1500 до 1700 метров, а также мишени для пулемета на дальности от 600 до 900 метров. После завершения стрельбы машины возвращались на исходные позиции. Личный состав танков прибывал на место построения, где командир оценивал работу экипажей. При этом стрельбы выполнялись не только в дневное, но и в ночное время.

Стрельба из вооружения танка штатным снарядом – базовый элемент боевой подготовки танкистов. Поэтому стрельба штатным снарядом проводится дважды в год, а подготовка к ней ведется постоянно.

«Все экипажи уверенно справились с выполнением этого упражнения. В итоговой ведомости подразделение получило оценку «хорошо». Успех стрельбы во многом зависит от подготовки техники. С этой задачей танкисты справились. Недостатки, которые появлялись в ходе стрельбы, успешно устранялись силами экипажа, а также военнослужащими ремонтных подразделений и техниками специалистами», – рассказал заместитель командира бригады по боевой подготовке подполковник Саги Батырханов.



По результатам стрельб военнослужащие, выполнившие упражнение на «отлично», были поощрены командованием бригады. Среди отличников – экипаж командира танка сержанта Нурыма Кумарбека, механика-водителя сержанта Нурсултана Қундакбаева и военнослужащего срочной службы наводчика-оператора боевой машины рядового Максата Курала.

«Стрелял из танка штатным снарядом уже третий раз, поэтому волнения перед выполнением упражнения не было. Рад, что все получилось, и меня отметили. Так что после окончания службы будет, что вспомнить и рассказать», – поделился впечатлениями рядовой Максат Курал.