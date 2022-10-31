Казахстанские таеквондисты завоевали пять медалей на турнире в Сербии
31 Октября 2022, 15:20
31 Октября 2022, 15:20
Казахстанские таеквондисты завоевали пять медалей на турнире в Сербии
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Белграде (Сербия) завершился рейтинговый турнир Serbia Open G-2 по таеквондо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Как сообщила пресс-служба Федерации, на данных соревнованиях казахстанские спортсмены завоевали одно «золото», два «серебра» и две «бронзы».
Первое место — Газез Нурбек (до 58 кг)
Второе место — Ельжан Ельшибай (до 58 кг), Адилет Базарбаев (до 63 кг)
Третье место — Айдана Кумартаева (до 46 кг), Эльдар Биримбай (до 68 кг).
Фото: sports.kz
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