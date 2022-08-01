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    • Казахстанские таеквондисты завоевали четыре медали на турнире «Дети Азии»

    1 Августа 2022 22:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для казахстанских таеквондистов завершились VII Международные спортивные игры «Дети Азии» во Владивостоке (Россия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию таеквондо Казахстана.

    Во второй соревновательный день в весе 73 кг Елнур Муратхан принес команде бронзовую награду.

    В первый день соревнований казахстанка Дария Манаскызы (63 кг) стала чемпионкой, Абдулла Абилкасым (63 кг) и Аяжан Сапархан (55 кг) завоевали бронзовые медали. Итого в копилке Казахстана - четыре медали.

    В составе сборной РК выступали шесть таеквондистов. Всего в международных играх «Дети Азии» участвуют 1355 спортсменов из 13 стран.

    Фото: kaztkd.kz
    #Спорт
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