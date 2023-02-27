Казахстанские таеквондисты завоевали 25 медалей рейтингового турнира Slovenia Open

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские таеквондисты произвели фурор на рейтинговом турнире Slovenia Open, который прошел в Любляне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации таеквондо.
Наши соотечественники в общей сложности завоевали 25 медалей: 5 золота, 7 серебра и 13 бронзы.
54 кг:
Жавохирхон Исламов – 2-место
Азирет Дуйсенбек – 3-место
58 кг:
Самирхон Абабакиров – 1-место
Елдос Ыскак – 2-место
Ельжан Ельшибай – 3-место
Аманбол Бегимбетов – 3-место
63 кг
Нурбек Газез – 1-место
Адилет Базарбаев – 2-место
Рахат Рахым – 3-место
68 кг
Эльдар Бримбай – 1-место
Максат Орынбасар – 2-место
Алибек Ермекбай – 3-место
80 кг
Рахым Адильханов – 2-место
Нурлан Мырзабаев – 3-место
87 кг
Смайыл Дуйсебай – 3-место
+87 кг
Бауыржан Хасенов – 3-место
Руслан Жапаров – 3-место
46 кг
Рита Бакишева – 1-место
Наргиза Койшыбекова – 2-место
Айдана Кумартаева – 3-место
49 кг
Ботакоз Капанова – 3-место
53 кг
Виктория Кучина – 2-место
57 кг
Мария Севостьянова – 1-место
62 кг
Назым Махмутова – 3-место
67 кг
Нурай Кусайынова – 3-место.