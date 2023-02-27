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    Казахстанские таеквондисты завоевали 25 медалей рейтингового турнира Slovenia Open

    27 Февраля 2023, 21:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские таеквондисты произвели фурор на рейтинговом турнире Slovenia Open, который прошел в Любляне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации таеквондо.

    Наши соотечественники в общей сложности завоевали 25 медалей: 5 золота, 7 серебра и 13 бронзы.

    54 кг:

    Жавохирхон Исламов – 2-место
    Азирет Дуйсенбек – 3-место

    58 кг:

    Самирхон Абабакиров – 1-место
    Елдос Ыскак – 2-место
    Ельжан Ельшибай – 3-место
    Аманбол Бегимбетов – 3-место

    63 кг

    Нурбек Газез – 1-место
    Адилет Базарбаев – 2-место
    Рахат Рахым – 3-место

    68 кг

    Эльдар Бримбай – 1-место
    Максат Орынбасар – 2-место
    Алибек Ермекбай – 3-место

    80 кг

    Рахым Адильханов – 2-место
    Нурлан Мырзабаев – 3-место

    87 кг

    Смайыл Дуйсебай – 3-место

    +87 кг

    Бауыржан Хасенов – 3-место
    Руслан Жапаров – 3-место

    46 кг

    Рита Бакишева – 1-место
    Наргиза Койшыбекова – 2-место
    Айдана Кумартаева – 3-место

    49 кг

    Ботакоз Капанова – 3-место

    53 кг

    Виктория Кучина – 2-место

    57 кг

    Мария Севостьянова – 1-место

    62 кг

    Назым Махмутова – 3-место

    67 кг

    Нурай Кусайынова – 3-место.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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