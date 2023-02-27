Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстанские таеквондисты завоевали 25 медалей рейтингового турнира Slovenia Open

27 Февраля 2023, 21:00
Казахстанские таеквондисты завоевали 25 медалей рейтингового турнира Slovenia Open Фото: kaztkd.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские таеквондисты произвели фурор на рейтинговом турнире Slovenia Open, который прошел в Любляне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации таеквондо.

Наши соотечественники в общей сложности завоевали 25 медалей: 5 золота, 7 серебра и 13 бронзы.

54 кг:

Жавохирхон Исламов – 2-место
Азирет Дуйсенбек – 3-место

58 кг:

Самирхон Абабакиров – 1-место
Елдос Ыскак – 2-место
Ельжан Ельшибай – 3-место
Аманбол Бегимбетов – 3-место

63 кг

Нурбек Газез – 1-место
Адилет Базарбаев – 2-место
Рахат Рахым – 3-место

68 кг

Эльдар Бримбай – 1-место
Максат Орынбасар – 2-место
Алибек Ермекбай – 3-место

80 кг

Рахым Адильханов – 2-место
Нурлан Мырзабаев – 3-место

87 кг

Смайыл Дуйсебай – 3-место

+87 кг

Бауыржан Хасенов – 3-место
Руслан Жапаров – 3-место

46 кг

Рита Бакишева – 1-место
Наргиза Койшыбекова – 2-место
Айдана Кумартаева – 3-место

49 кг

Ботакоз Капанова – 3-место

53 кг

Виктория Кучина – 2-место

57 кг

Мария Севостьянова – 1-место

62 кг

Назым Махмутова – 3-место

67 кг

Нурай Кусайынова – 3-место.


Новости по теме
Теннисист из Казахстана пробился в полуфинал турнира в Швейцарии
Казахстан понес три потери за день на молодежном Кубке мира-2023 по боксу
Казахстанка победила узбекистанку на женском ЧМ-2023 по боксу
Теги:
Читайте также
Служащий Вооруженных сил РК стал победителем в турнире «Әскер барысы 2023»
Теннисист из Казахстана пробился в полуфинал турнира в Швейцарии
Казахстанка победила узбекистанку на женском ЧМ-2023 по боксу
Казахстан понес три потери за день на молодежном Кубке мира-2023 по боксу
Жанат Тусупбеков стал президентом Федерации тяжелой атлетики РК
Я невероятно счастлив - Павел Колмаков о втором месте в финале Кубка мира
Павел Колмаков стал серебряным призером этапа Кубка мира по фристайлу
Открытый чемпионат по Street lifting и Street Workout прошел в Астане
Новости партнеров
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование

Лента новостей