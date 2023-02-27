Казахстанские таеквондисты завоевали 25 медалей рейтингового турнира Slovenia Open

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские таеквондисты произвели фурор на рейтинговом турнире Slovenia Open, который прошел в Любляне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации таеквондо.

Наши соотечественники в общей сложности завоевали 25 медалей: 5 золота, 7 серебра и 13 бронзы.

54 кг:

Жавохирхон Исламов – 2-место

Азирет Дуйсенбек – 3-место

58 кг:

Самирхон Абабакиров – 1-место

Елдос Ыскак – 2-место

Ельжан Ельшибай – 3-место

Аманбол Бегимбетов – 3-место

63 кг

Нурбек Газез – 1-место

Адилет Базарбаев – 2-место

Рахат Рахым – 3-место

68 кг

Эльдар Бримбай – 1-место

Максат Орынбасар – 2-место

Алибек Ермекбай – 3-место

80 кг

Рахым Адильханов – 2-место

Нурлан Мырзабаев – 3-место

87 кг

Смайыл Дуйсебай – 3-место

+87 кг

Бауыржан Хасенов – 3-место

Руслан Жапаров – 3-место

46 кг

Рита Бакишева – 1-место

Наргиза Койшыбекова – 2-место

Айдана Кумартаева – 3-место

49 кг

Ботакоз Капанова – 3-место

53 кг

Виктория Кучина – 2-место

57 кг

Мария Севостьянова – 1-место

62 кг

Назым Махмутова – 3-место

67 кг

Нурай Кусайынова – 3-место.