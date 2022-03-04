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    Казахстанские таеквондисты примут участие в соревнованиях в Иране

    4 Марта 2022, 13:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В марте казахстанские таеквондисты будут участвовать в трех международных турнирах в Тегеране (Иран), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В столице Ирана пройдет серия международных турниров по таеквондо. С 4 по 5 марта в Иране состоится чемпионат Азии среди клубов, с 6 по 9 марта – традиционный турнир «Fajr Open», с 10 по 14 марта – Кубок президента Азиатской федерации таеквондо.

    В составе сборной в турнирах примут участие 30 спортсменов, а в качестве арбитра Казахстан представит судья казахстанской федерации таеквондо Маргулан Адай.

    Состав сборной Казахстана:

    Смайыл Дуйсебай

    Нурлан Мырзабаев

    Бекжан Нусналим

    Абдурахман Марипов

    Кайсар Кыдыралиулы

    Рахат Ракым

    Ильяс Жарылгасов

    Мади Аманбай

    Айтуар Шайкенов

    Меиржан Абдулла

    Далер Ахмет

    Сапаргали Абдирашев

    Эльдар Биримбай

    Ерасыл Арапбай

    Мади Аубакир

    Азирет Дүйсенбек

    Аманбол Бегимбетов

    Жасурбек Клычов

    Диас Айымкулов

    Жансель Дениз

    Амина Нургазыкызы

    Айдана Едильбаева

    Нурай Бауржанова

    Мария Севостьянова

    Жадыра Хайруллина

    Нурай Хусаинова

    Айгуль Елубай

    Рита Бакишева

    Аскар Утеген

    Нуриза Турарова.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Иран
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