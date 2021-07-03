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    Казахстанские таеквондисты начали финальный этап подготовки к Олимпиаде

    3 Июля 2021, 14:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские таеквондисты приступили к проведению учебно-тренировочных сборы в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Тренировки стартовали 28 июня и продлятся до 16 июля. Всего на УТС приглашены восемь спортсменов в следующем составе: Эльдар Биримбай, Ерасыл Кайырбек, Рахим Адильханов, Бауыржан Хасенов, Умбет Шакиев, Руслан Жапаров, Нурай Хусайнова и Жансель Дениз.

    Стоит отметить, что для обладателей олимпийских лицензий Руслана Жапарова (свыше 80 килограммов) и Жаансель Дениз (свыше 67 килограммов) данные сборы являются финальным этапом подготовки к Токио-2020.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Олимпиада
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