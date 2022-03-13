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    19:14, 12 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанские таеквондистки вошли в тройку лучших по итогам Кубка президента Азиатской федерации

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Женская команда Казахстана по таеквондо стала третьей в общекомандном зачете на Кубке президента Азиатской федерации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В копилке у подопечных Сауле Сардаровой одна золотая медаль.

    Как сообщалось ранее, в первый день турнира Жансель Дениз (73 кг) стала чемпионкой, одолев в финале спортсменку из Иордании. Тем самым обеспечив себе личную путевку на чемпионат Азии, который пройдёт в Южной Корее.

    Сегодня, 12 марта, на даянг выйдет мужская сборная Казахстана.


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