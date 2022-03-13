Казахстанские таеквондистки вошли в тройку лучших по итогам Кубка президента Азиатской федерации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Женская команда Казахстана по таеквондо стала третьей в общекомандном зачете на Кубке президента Азиатской федерации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В копилке у подопечных Сауле Сардаровой одна золотая медаль.

Как сообщалось ранее, в первый день турнира Жансель Дениз (73 кг) стала чемпионкой, одолев в финале спортсменку из Иордании. Тем самым обеспечив себе личную путевку на чемпионат Азии, который пройдёт в Южной Корее.

Сегодня, 12 марта, на даянг выйдет мужская сборная Казахстана.