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    Казахстанские сурдодзюдоисты участвуют на чемпионате мира во Франции

    29 Октября 2021, 13:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В французском городе Версале проходит чемпионат мира по дзюдо среди спортсменов с нарушением органов слуха. В соревнованиях принимают участие более 150 спортсменов из 26 стран мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

    Под руководством старших тренеров Болата Даниярова и Самата Апакова от Казахстана выступают 14 дзюдоистов. Казахстанские борцы в первые же дни соревнований заняли призовые места. Дзюдоист Алдибек Нурмухамед в весовой категории до 60 кг завоевал «бронзу». В весовых категориях до 70 кг Шаяхмет Канапьянов занял почетное третье место.

    Согласно программе в пятницу, 29 октября пройдут схватки в следующих весовых категориях:

    Женщины: 63 кг, 70 кг, 78 кг, +78 кг.

    Мужчины: 81 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг.

    В субботу 30 октября пройдут соревнования по программе «Ката».

    Отметим, что Чемпионат стартовал 28 октября и завершится 30 октября.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Спорт Франция Дзюдо
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