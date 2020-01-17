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    Казахстанские судебно-медицинские эксперты пройдут стажировку в Великобритании

    17 Января 2020, 14:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько экспертов Центра судебных экспертиз пройдут в текущем году обучение в Великобритании, рассказал вице-министр юстиции Алмат Мадалиев на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Институтами (судебных экспертиз) по городам Алматы и Нур-Султан в текущем году заключены меморандумы о сотрудничестве с медицинскими вузами этих городов по подготовке кадров и проведению совместных исследований. Аналогичная работа проводится институтами Карагандинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областей», - сказал Алмат Мадалиев.

    Вице-министр добавил, что в рамках международной программы «Болашак» с 2014 по 2019 годы 55 экспертов центра прошли научную стажировку в Великобритании, еще 16 экспертов начнут обучение в феврале этого года.

    При этом в 2019 году 240 сотрудников центра прошли обучение в вузах Казахстана и ближнего зарубежья.

    Кроме того, было отмечено, что была разработана информационная система «Е-saraptama» и проведена работа по ее интеграции с системами Верховного суда «Төрелік», Генеральной прокуратуры «Е-уголовное дело» и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности «Е-лицензирование».

    «Запуск системы в промышленную эксплуатацию планируется в текущем году. Были разработаны и приняты 20 новых и усовершенствованы 13 методик судебно-экспертных исследований, а также приняты 26 методических рекомендаций», - добавил Алмат Мадалиев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Минюст Великобритания
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