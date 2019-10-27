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    Казахстанские студенты ведущих вузов Европы встретились с послом в Брюсселе

    27 Октября 2019, 11:18

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В субботу, 26 октября, в здании нашего посольства состоялась очередная встреча казахстанских студентов, обучающихся в Бельгии, с послом Казахстана в этой стране Айгуль Куспан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Бельгия является одним из лучших направлений обучения за рубежом – 6 университетов этой страны входят в число 300 лучших вузов мира по версии рейтингов QS и THE.

    Сейчас в Бельгии, которая по площади в семь раз меньше Алматинской области, но по размеру ВВП больше Казахстана в 3 раза, обучается порядка двадцати казахстанских студентов.

    Встреча прошла в теплой доверительной атмосфере. В своем выступлении А.Куспан рассказала об основных идеях послания Президента РК народу «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

    «В послании имеются очень сильные посылы, касающиеся молодежи, - сказала казахстанский дипломат. – Перед Казахстаном стоят важные задачи и серьезные вызовы, которые предстоит решать молодому поколению».

    Она также призвала молодежь получать новые знания и стремиться стать высококлассными специалистами, чтобы по окончании обучения принести максимальную пользу своей стране.

    Как оказалось, студенты находятся в постоянном контакте с дипломатами посольства, в том числе посредством системы мгновенного обмена сообщениями WhatsApp, где молодежью создан чат.

    «Студенты участвуют в культурных мероприятиях посольства, мы их не забываем и знаем об их чаяниях… такие встречи также являются возможностью для них собраться и пообщаться между собой», - отметила А.Куспан.

    «В этом году мы поведем студентов в Европейский парламент. Глава делегации Европарламента по связям со странами Центральной Азии, господин Фульвио Мартушелло, и некоторые молодые евродепутаты хотят встретиться с ними», - добавила она.

    Также А.Куспан предложила студентам принять активное участие в подготовке мероприятий в ознаменование 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы, 1150-летия со дня рождения Абу Насра аль-Фараби и 750-летия образования Золотой Орды.

    В свою очередь, консул посольства Алмас Аюбаев, обращаясь к студентам, призвал молодых людей соблюдать законы, уважать традиции и обычаи страны пребывания.

    Он проинформировал о работе консульского отдела по защите прав и интересов соотечественников, а также о предоставляемых посольством услугах, отметив готовность оказать любое содействие нашим гражданам.

    На встрече студенты имели возможность пообщаться с казахстанскими дипломатами и обсудить вопросы обучения в университете, особенностей пребывания на территории Бельгии, а также тему казахстанско-европейских отношений.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Образование Бельгия
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