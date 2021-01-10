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    Казахстанские студенты в Пекине впервые в своей жизни приняли участие в выборах

    10 Января 2021, 08:58

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские студенты, обучающиеся в вузах Пекина Бисенов Темирлан и Жаныбек Совет впервые в жизни приняли участие в выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На избирательном участке №257 в Пекине одними из первых проголосовавшими на парламентских выборах гражданами Казахстана стали студент Пекинского университета языка и культуры Темирлан Бисенов и студент Пекинского университета Жаныбек Совет .

    «Честно, очень волнительно, поскольку впервые участвую в выборах. Для меня это ответственный выбор, так как воспользовался своим активным избирательным правом», - поделился своим мнением Жаныбек Совет.

    Казахстанские студенты, впервые в жизни принявшие участие в выборах были удостоены сувенирами.

    Напомним, что сегодня, 10 января в 05:00 часов по времени города Нур-Султана (в 07:00 по местному времени) начали свою работу избирательные участки при посольстве Казахстана в Китае в городе Пекине и генеральном консульстве РК в городе Шанхай.

    В Пекине могут проголосовать студенты, дипломаты, представители национальных компаний и члены их семей.

    На избирательном участке при генеральном консульстве в городе Шанхай (№294) могут проголосовать граждане Казахстана, проживающие в китайских провинциях Цзянсу, Цзянси, Аньхой, Чжэцзян, Фуцзян и городе Шанхай.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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