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    Казахстанские студенты стали победителями международной олимпиады по IT-технологиям

    16 Ноября 2020, 18:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Студенты Евразийского национального университета (ЕНУ) имени Л.Н. Гумилева заняли второе место на Международном конкурсе Huawei ICT Competition 2019–2020, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Студенты факультета информационных технологий ЕНУ имени Л.Н. Гумилева Акниет Нуржаубаев (специальность «Информационная безопасность»), Берик Абдрахман и Алишер Ануарбеков (специальность «Радиотехника, электроника и телекоммуникации») достойно представили нашу страну и заняли 2-е место по итогам конкурса», - поделился радостной новостью с нашим корреспондентом декан факультета информационных технологий университета профессор Шахмаран Сеилов.

    Участие в международном конкурсе этом году прошло онлайн под девизом «Connection Glory Future». 109 команд, 327 студентов из 39 регионов и стран мира соревновались в знаниях по облачным и сетевым технологиям, а также инновациям.

    Перед участием в международном финале команда казахстанских студентов показала лучшие результаты на региональном этапе среди стран СНГ и заняла 1-е место, после чего получила почетное право представлять Казахстан от всего СНГ.

    Команда готовилась к Олимпиаде два года. Непосредственным наставником был тренер, практикующий эксперт по сетевым технологиям Казахской академии инфокоммуникаций обладатель международного сертификата компании Cisco ССIE Нурхат Габдуллаев. Ребята участвовали в различных региональных олимпиадах, все они призеры ежегодной международной олимпиады по сетевым технологиям Cisco Stars-2019 и Cisco Stars-2020, проводимой транснациональной американской компанией Cisco.

    «Казахстанцы впервые взошли на мировой олимп победителей престижных олимпиад по IT&ICT технологиям. Теперь для нас важно укрепить наши достижения и показать стабильность результатов», - отметил Ш. Сеилов.

    По мнению декана факультета информационных технологий, в ЕНУ создана эффективная система отбора и подготовки чемпионов. «Мы слышим благодарности от работодателей, которые ждут наших студентов. Сегодня бизнесу не хватает высококвалифицированных специалистов. Поэтому мы работаем в кооперации с бизнесом и, надеюсь, правильно идем к цели», - сказал в заключение Шахмаран Сеилов.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Образование Наука Вузы Олимпиада
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