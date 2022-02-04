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    Казахстанские студенты создали биотопливо из использованного растительного масла

    4 Февраля 2022, 15:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Студенты Казахского национального женского педагогического университета создали биотопливо из растительного масла, которое остается после готовки пищи. Разработка молодых ученых Назерке Халел и Мунисы Сайдиганиевой получила призовое место на международной конференции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

    Руководитель проекта – докторант КазНацЖенПУ Гулсара Аканова. Она несколько лет посвятила разработке уникальной технологии получения экологичного биотоплива.

    «Сейчас многие страны переходят на биотопливо. За рубежом его производят, в основном, из различных растений: сахарного тростника, кукурузы. Мы разработали свою технологию получения биотоплива. В крупных ресторанах быстрого питания в больших объемах используют растительное масло, и после готовки оно остается непригодным. Мы предлагаем переработать его. Для этого растительное масло очищаем от мельчайших примесей, затем добавляем щелочной катализатор и этиловый спирт. Таким образом, мы получаем биотопливо», – рассказала руководитель Гулсара Аканова.

    Проект молодых ученых решает ряд экологических и экономических вопросов. Биотопливо безвредно для окружающей среды и является эффективным, дешевым, безопасным и в то же время удобным при транспортировке продуктом.

    Технология получения биотоплива из использованного растительного масла была признана одной из лучших на конференции молодых ученых и студентов «Фараби әлемі». Пока это первое научное достижение студентов Казахского национального женского педагогического университета. В будущем Назерке Халел и Муниса Сайдиганиева планируют усовершенствовать свой проект и участвовать в start-up проектах.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Образование Наука Экология МОН
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