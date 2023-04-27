Казахстанские студенты примут участие в мировом конкурсе от Huawei

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек провел встречу с представителями компании Huawei, где были подведены промежуточные итоги совместной работы и представлены планы на ближайшее будущее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В сентябре прошлого года между Министерством науки и высшего образования и Huawei Technologies Kazakhstan был подписан меморандум о сотрудничестве. Ранее Глава государства поручил подготовить 100 000 высококвалифицированных IT-специалистов к 2025 году. Правительство постепенно движется к этой цели, в том числе и благодаря партнерству с ведущими технологическими компаниями. В этом направлении налажена совместная работа с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК», - отметил Саясат Нурбек.

На сегодняшний день компания Huawei открыла 29 академий ИКТ на базе вузов Казахстана. Более 4000 студентов обучаются в этих академиях, из которых около 600 студентов уже успешно сдали экзамены и получили сертификаты IT-специалистов.

В этом году казахстанские студенты смогут принять участие в мировом конкурсе «Seeds for the Future». Это программа позволит отобрать лучших студентов, которые получат возможность пройти стажировку в научно-исследовательском кампусе Huawei в Китае и посетить выставку MWC Barcelona 2024. Это уникальная возможность для наших студентов раскрыть свой потенциал и показать свои знания на мировой арене. Отбор студентов пройдет в несколько этапов: май – отбор на уровне вузов, июнь – онлайн интервью, август – 8-дневный офлайн-курс в Катаре и региональный лагерь на 5 дней в Дубае.

Министерством науки и высшего образования будет продолжена совместная работа по открытию академий ИКТ и в других вузах. Также совместно с компаний Huawei прорабатывается вопрос о разработке первого словаря терминов ИКТ на казахском языке.