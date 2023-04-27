Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Казахстанские студенты примут участие в мировом конкурсе от Huawei

    27 Апреля 2023, 19:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек провел встречу с представителями компании Huawei, где были подведены промежуточные итоги совместной работы и представлены планы на ближайшее будущее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    «В сентябре прошлого года между Министерством науки и высшего образования и Huawei Technologies Kazakhstan был подписан меморандум о сотрудничестве. Ранее Глава государства поручил подготовить 100 000 высококвалифицированных IT-специалистов к 2025 году. Правительство постепенно движется к этой цели, в том числе и благодаря партнерству с ведущими технологическими компаниями. В этом направлении налажена совместная работа с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК», - отметил Саясат Нурбек.

    На сегодняшний день компания Huawei открыла 29 академий ИКТ на базе вузов Казахстана. Более 4000 студентов обучаются в этих академиях, из которых около 600 студентов уже успешно сдали экзамены и получили сертификаты IT-специалистов.

    В этом году казахстанские студенты смогут принять участие в мировом конкурсе «Seeds for the Future». Это программа позволит отобрать лучших студентов, которые получат возможность пройти стажировку в научно-исследовательском кампусе Huawei в Китае и посетить выставку MWC Barcelona 2024. Это уникальная возможность для наших студентов раскрыть свой потенциал и показать свои знания на мировой арене. Отбор студентов пройдет в несколько этапов: май – отбор на уровне вузов, июнь – онлайн интервью, август – 8-дневный офлайн-курс в Катаре и региональный лагерь на 5 дней в Дубае.

    Министерством науки и высшего образования будет продолжена совместная работа по открытию академий ИКТ и в других вузах. Также совместно с компаний Huawei прорабатывается вопрос о разработке первого словаря терминов ИКТ на казахском языке.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Образование Миннауки и высшего образования РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Информацию о продаже материалов к экзаменам опровергли в «Назарбаев интеллектуальные школы»
    Филиалы казахстанских вузов могут появиться в Таджикистане
    Главбуха одной из школ подозревают в хищении 67 млн тенге в Шымкенте
    С нового учебного года для учащихся младших классов Абайской области питание станет бесплатным
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    5 Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
    Новости партнеров