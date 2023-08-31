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    Казахстанские студенты примут участие в глобальной программе Huawei «Seeds for the Future»

    31 Августа 2023, 16:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 17 казахстанских студентов примут участие в международной образовательной программе компании Huawei «Seeds for the Future 2023». Флагманская инициатива, которая пройдет в сентябре в г. Доха, Катар, направлена на обучение молодых талантов в сфере ИКТ, предоставляя студентам беспрецедентную возможность погрузиться в передовые технологии и приобрести практические знания, передает МИА «Казинформ».

    Во время своего пребывания в Дохе студенты будут участвовать в ряде образовательных мероприятий, включая мастер-классы, практические проекты и интерактивные занятия с ведущими экспертами отрасли. Разнообразные форматы обучения призваны дать студентам всестороннее представление о последних технологических тенденциях и инновациях, формирующих глобальный ландшафт ИКТ.

    В Казахстане программа «Seeds for the Future» реализуется с 2018 года, ежегодно выпуская новое поколение технологических лидеров. Участники программы проходят строгий отбор на основе их академических достижений, технологических знаний и страсти к инновациям. Ежегодное участие казахстанских студентов в международной образовательной инициативе подчеркивает стремление страны к воспитанию высококвалифицированных кадров, которые будут способствовать цифровой трансформации важнейших отраслей.

    Автор:

    Артем Волков

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