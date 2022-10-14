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    Казахстанские студенты получили возможность обучаться в двух ведущих вузах РФ - Президент РК

    14 Октября 2022, 17:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан активизировал межвузовское взаимодействие с государствами Центральной Азии и России. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как заявил Касым-Жомарт Токаев, за последние годы Казахстан активизировал межвузовское взаимодействие с государствами Центральной Азии и России.

    «Хотел бы особо отметить новый качественный уровень межвузовского сотрудничества с Российской Федерацией. Казахстанские студенты получили возможность обучаться в двух ведущих российских вузах - МИФИ и РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, которые открыли у нас свои филиалы. Убежден, конкурентная среда будет способствовать повышению качества высшего образования в наших странах», - сказал Президент Казахстана во время саммита «Центральная Азия - Россия».

    Касым-Жомарт Токаев заявил, что он приветствует инициативу о проведении регулярных форумов ректоров вузов Казахстана и России в целях дальнейшего углубления партнерства в сфере образования.

    «Полагал бы полезным рассмотреть возможность в подключении к этому формату и других государств Центральной Азии», - добавил Касым-Жомарт Токаев.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Центральная Азия Президент Казахстана Образование Вузы Россия
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