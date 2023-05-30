Казахстанские студенты победили в мировом ИКТ-конкурсе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Студенты из Казахстана стали победителями мирового финала конкурса по информационно-коммуникационным технологиям Huawei ICT Competition. В заключительном этапе конкурса, проходившем в городе Шэньчжэнь, приняли участие 2 команды из Казахстана: команда студентов из МУИТ, КазНУ имени Аль-Фараби и АУЭС имени Гумарбека Даукеева заняла первое место в направлении Network Track, а команда студентов из АУЭС имени Гумарбека Даукеева заняла третье место в направлении Cloud Track, передает МИА «Казинформ».

«Когда среди 74 стран прозвучало имя Казахстана, это было незабываемо. Чтобы достичь победы, мы много готовились, приложили все усилия. Конечно, задания были очень сложные, но мы постарались применить все свои знания», - поделилась своими эмоциями Аида Бегайдарова, студентка из команды, занявшей первое место в финале Huawei ICT Competition.

Huawei ICT Competition проходит с 2015 года. В нынешнем, седьмом по счету конкурсе приняли участие более 120 000 студентов из 2 000 университетов и колледжей, из 74 стран и регионов мира. 146 команд, 429 студентов из 36 стран и регионов, отправились в Китай для участия в глобальном финале после национальных и региональных соревнований. Большая часть из них - участники ИКТ-Академий Huawei, открытых при университетах. Образовательный проект ежегодно обучает 200 000 человек с планами увеличения числа студентов в 5 раз больше.

В рамках стратегии Главы государства Касым-Жомарта Токаева по подготовке 100 тысяч казахстанских IТ-специалистов к 2025 году, Huawei Technologies Kazakhstan развивает сеть ИКТ-Академий по всему Казахстану для подготовки студентов технических специализаций и поддержки отечественных кадров.

«Чтобы получить возможность участвовать в глобальных соревнованиях, нужно знать довольно обширный материал: это облачные технологии, это обработка больших данных и это искусственный интеллект», - отметил Тайлаков Виктор, Тренер ИКТ академии Huawei.

Конкурс Huawei в области ИКТ ориентирован на студентов академий Huawei и высших учебных заведений, желающих поступить в Академию ИКТ по всему миру. Посредством конкурса Huawei стремится предоставить студентам платформу для конкуренции и обмена идеями, тем самым расширяя их знания в области ИКТ и практические навыки, а также повышая их способность к инновациям за счет использования новых технологий и платформ.

«Участие в академиях и конкурсе абсолютной бесплатное для всех. Для нас важна, в первую очередь, подготовка специалистов. Во-вторых, каждая страна создаёт цифровую экономику. А для этого нужны технические навыки. Через этот конкурс мы хотим подготовить для каждой страны и региона больше квалифицированных кадров», - сказал Президент Департамента Развития Глобальных Партнерств и Продаж, Huawei EBG Сяо Хайцзюнь,



