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    Казахстанские студенты и преподаватели запустили видео-акции в поддержку вакцинации

    10 Июля 2021, 11:18

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Студенты и преподаватели ряда вузов запустили видео-акции в соцсетях в поддержку вакцинации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

    Обучающиеся и преподаватели Казахского национального университета имени аль-Фараби, Казахского национального педагогического университета имени Абая, Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева, Таразского регионального университета имени М.Х. Дулати, Алматинского Технологического университета, Южно-Казахстанского государственного педагогического института, Университета Шакарима, Западно-Казахстанского университета имени М. Утемисова, Павлодарского педагогического университета сняли видеоролики и разместили их в социальных сетях.

    Они рассказали о необходимости вакцинирования и призвали остальных последовать их примеру.

    «Я получил оба компонента вакцины. Все прошло хорошо, никаких побочных реакций у меня не было. Я поддерживаю акцию по стимулированию вакцинации среди обучающихся, так как хочу учиться в следующем учебном году в традиционном формате, в стенах университета. Для этого нам нужен коллективный иммунитет. В некоторых странах люди выстраиваются в очередь для того, чтобы получить вакцину и защитить свое здоровье. Я за вакцинацию, потому что только так мы сможем вернуться к обычной жизни, которая была у нас до карантина», - сказал студент Таразского регионального университета имени М.Х. Дулати Ерсултан Нусипжанов.

    Акцию по вакцинации от коронавируса активно поддержали и преподаватели вузов.

    «Нам всем надо проявить гражданскую ответственность и вакцинироваться от опасного вируса. Я призываю всех студентов и преподавателей получить вакцину. Вакцинация – единственный способ победить коронавирус. Берегите себя и близких», - порекомендовал преподаватель Восточно-Казахстанского университета имени Д. Серикбаева, доктор PhD Самат Байгереев.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Вузы Коронавирус в РК Вакцинация
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