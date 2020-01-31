Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Казахстанские спутники ДЗЗ запечатлели обезвоженную Венецию

    31 Января 2020, 23:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) сделали космические снимки Венеции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На своей странице в Facebook компания «Қазақстан Ғарыш Сапары», которая ведет эксплуатацию двух казахстанских спутников ДЗЗ, разместила два снимка Венеции 2014 и 2020 годов.

    «Не успела Венеция оправиться от наводнений, как на город обрушился очередной катаклизм. Спустя несколько недель после сильного наводнения в Венеции практически пересохли каналы. Как сообщают западные издания, в результате отлива уровень воды там опустился на полметра ниже уровня моря. Сейчас каналы больше похожи на грязевые траншеи, в городе затруднено движение», - гласит подпись под снимками.

    Специалисты компании предлагают читателям взглянуть на Землю из космоса и сравнить снимки, сделанные спутниками ДЗЗ высокого пространственного разрешения KazEOSat-1 и среднего разрешения KazEOSat-2, запечатлевшими Венецию в 2014 и 2020 году соответственно.

    По последней информации, комплекс защитных сооружений в лагуне Венеции может быть введен в строй 30 июня 2020 года. Дамбу предполагается задействовать при подъеме воды выше уровня 140 см.

    Казахстанская космическая система ДЗЗ, которая обеспечила неплохие результаты космического мониторинга на территории страны в 2019 году, может при необходимости вести космическую съемку любого уголка нашей Земли.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Италия
    Новости по теме
    Новости по теме
    В оргкомитете Олимпийских игр в Париже прошли обыски
    Более 20 человек пострадали от разрушительных торнадо в США
    Банковский кризис в США и риски для мировой экономики
    Пожар произошел в крупном развлекательном парке Германии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге