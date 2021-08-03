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    Казахстанские спутники ДЗЗ зафиксировали площадь степного пожара в Костанайской области

    3 Августа 2021, 20:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Группировка казахстанских спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «KazEOSat» ведет круглосуточный мониторинг территории республики, и, в первую очередь, чрезвычайных ситуаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации ДЧС Костанайской области, 1 августа 2021 года в Амангельдинском районе Костанайской области произошел степной пожар.

    Как сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» (ҚҒС), общая площадь горений составила более 17 тысяч гектаров. Пожар был зафиксирован спутником на границе Амангельдинского района и города Аркалыка, возле населенного пункта Кулик.

    Причина пожара, начавшегося 1 августа, не установлена. Как утверждают сотрудники ДЧС, пламя могла спровоцировать аномальная жара при температуре свыше 30 градусов.

    Космические снимки инженеры АО «НК «ҚҒС», которые обеспечивают эксплуатацию казахстанских спутников ДЗЗ, получают и обрабатывают, на постоянной основе предоставляются в МЧС РК и далее - в территориальные местные органы для принятия мер.

    Данные ДЗЗ по степному пожару в Костанайской области были представлены за 30 июля и 3 августа 2021 года.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Костанайская область Освоение космоса Происшествия Пожар
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