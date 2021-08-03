Казахстанские спутники ДЗЗ зафиксировали площадь степного пожара в Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Группировка казахстанских спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «KazEOSat» ведет круглосуточный мониторинг территории республики, и, в первую очередь, чрезвычайных ситуаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ДЧС Костанайской области, 1 августа 2021 года в Амангельдинском районе Костанайской области произошел степной пожар.

Как сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» (ҚҒС), общая площадь горений составила более 17 тысяч гектаров. Пожар был зафиксирован спутником на границе Амангельдинского района и города Аркалыка, возле населенного пункта Кулик.

Причина пожара, начавшегося 1 августа, не установлена. Как утверждают сотрудники ДЧС, пламя могла спровоцировать аномальная жара при температуре свыше 30 градусов.

Космические снимки инженеры АО «НК «ҚҒС», которые обеспечивают эксплуатацию казахстанских спутников ДЗЗ, получают и обрабатывают, на постоянной основе предоставляются в МЧС РК и далее - в территориальные местные органы для принятия мер.

Данные ДЗЗ по степному пожару в Костанайской области были представлены за 30 июля и 3 августа 2021 года.