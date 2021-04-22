Казахстанские спутники ДЗЗ зафиксировали большие пожары на территории страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для специалистов отдела мониторинга ЧС департамента пространственных данных АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» началась горячая пора – наступил пожароопасный сезон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Только в течение последних десяти дней на территории Казахстана спутниками дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) зафиксированы три крупных пожара, сообщили в пресс-службе компании.

9 апреля 2021 года термальные точки появились на территории 40 квартала государственного природного резервата «Акжайык». Пожар завершился 11 апреля, общая площадь выгоревшего участка составила 3267,1 га. За первые сутки на территории государственного лесного фонда выгорел участок площадью 1830,3 га. По данным инспекции, причиной пожара является поджог.

С 12 апреля на территории Алматинской области горела дельта реки Или. Площадь выгоревших участков государственного природного резервата «Иле-Балхаш» , по данным ДЗЗ, составила 16 604,65 га.

18 апреля в результате загорания сухой травы на территории природного резервата «Ертіс Орманы» в Палодарской области загорелся сосновый бор. Пожар был ликвидирован 20 апреля 2021 года.

Специалисты отдела мониторинга ЧС АО «НК «ҚҒС» производят оперативную обработку снимков для определения общей площади, направления, характера пожара. Все данные были переданы в Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК для дальнейшего принятия мер.

Как рассказал заместитель директора департамента пространственных данных АО «НК ««Қазақстан Ғарыш Сапары» Оскен Тойшибеков, услуги дистанционного зондирования Земли осуществляются своими спутниками KazEOSat-1 (высокого разрешения), KazЕOSat-2 (среднего разрешения). «Эта работа по обеспечению нужд страны в быстром и качественном космомониторинге проводится АО «НК «ҚҒС» уже более 10 лет. За этот период удалось накопить большой объем обработанных данных со спутников и соответствующих методик анализа», - отметил О. Тойшибеков.