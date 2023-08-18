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    Казахстанские спортсмены завоевали 586 медалей на международных соревнованиях

    18 Августа 2023, 10:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 586 медалей разного достоинства завоевали казахстанские спортсмены на официальных международных турнирах с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство культуры и спорта РК.

    373 награды спортсмены из Казахстана завоевали в олимпийских видах спорта. В частности, наши атлеты выиграли 121 золотую, 111 серебряных и 141 бронзовую медали.

    118 медалей пришлись на неолимпийские виды спорта. Из них 53 – золотые, 38 – серебряные, а 27 – бронзовые медали.

    95 наград завоевали отечественные параспортсмены. Паралимпийские дисциплины принесли в копилку нашей сборной 33 золотые, 33 серебряные и 27 бронзовых медалей.

    «Наши спортсмены продолжают достойно представлять Казахстан на международных соревнованиях, как на территории нашей страны, так и за рубежом. Стоить отметить успешное выступление сборной команды по боксу на Чемпионате мира в Ташкенте, на котором были завоеваны 4 золотые и 1 серебряная медали и занято 2-е общекомандное место. А также, выступление шпажиста Руслана Курбанова, который завоевал первую за всю историю Казахстана бронзовую медаль на Чемпионате мира по фехтованию в Италии.

    Кроме того, из больших успехов можно отметить первое общекомандной место на чемпионате Азии по карате и первое место медального зачета рейтингового Кубка мира по стрельбе», – отметил Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Ербол Мырзабосынов.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Спорт Минкультуры спортсмены Казахстана
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