РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:52, 05 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанские спортсмены стартовали на Паралимпийских играх в Пекине

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Чжанцзякоу на зимних Паралимпийских играх-2022 прошли первые соревнования с участием казахстанских спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В мужских состязаниях по биатлону сидя прошла спринтерская гонка, где от Казахстана на старт вышли Сергей Усольцев и Ербол Хамитов.

    Лучшим в спринте стал китаец Лю Цзи Сю, за ним расположился украинский парабиатлонист Тарас Рад, третьим стал соотечественник победителя Лю Мэнтао.

    Усольцев завершил гонку без промахов с отставанием в 3:09.4 от лидера и стал 15-м. Хамитов занял 16-е место (+3:29.1), при этом сделав семь неточных выстрелов.

    Зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. В них принимают участие более 700 спортсменов из почти 50 стран. Казахстан представляют пять параспортсменов в двух видах спорта — биатлон и лыжные гонки.



    Теги:
    Спорт Соотечественники Олимпиада-2022
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:42
    Опасные женские привычки, о которых стоит забыть, чтобы быстро не состариться
    Сегодня, 11:24
    «Канело» в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!