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    Казахстанские спортсмены с победы стартовали на Кубке мира по баскетболу до 18 лет

    25 Августа 2022, 01:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана по баскетболу 3×3 провела дебютную встречу на Кубке мира до 18 лет, который в эти дни проходит в венгерском Дебрецене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Первый матч юношеской сборной Казахстана на Кубке мира по баскетболу 3×3 U-18 против команды Литвы завершился победой соперников - 22:6.

    Следующая игра пройдет в 01:35 Украина - Казахстан», - сообщила пресс-служба Федерации баскетбола Казахстана.

    Казахстанские баскетболисты выступают в группе D, в которой кроме литовцев также играют национальные команды Украины, Бразилии и Бахрейна.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Венгрия Баскетбол
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