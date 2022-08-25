Казахстанские спортсмены с победы стартовали на Кубке мира по баскетболу до 18 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана по баскетболу 3×3 провела дебютную встречу на Кубке мира до 18 лет, который в эти дни проходит в венгерском Дебрецене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Первый матч юношеской сборной Казахстана на Кубке мира по баскетболу 3×3 U-18 против команды Литвы завершился победой соперников - 22:6.

Следующая игра пройдет в 01:35 Украина - Казахстан», - сообщила пресс-служба Федерации баскетбола Казахстана.

Казахстанские баскетболисты выступают в группе D, в которой кроме литовцев также играют национальные команды Украины, Бразилии и Бахрейна.



