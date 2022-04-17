Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанские спортсмены будут тренироваться на гребной базе в Туркестане

    17 Апреля 2022, 06:25

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области приближается сезон занятий водными видами спорта и старт пляжного туризма. В мае в областном центре планируют запустить воду в новый гребной канал и туристско-рекреационный центр «Туркестан» и проверить их работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    Аким области Омирзак Шукеев посетил строительные объекты и ознакомился с ходом работ.

    «Гребной канал придаст новый импульс развитию водного спорта. В регионе сильная команда по гребле. Казахстанская молодежь будет развивать свое мастерство в Туркестане и участвовать в международных соревнованиях. Этому проекту уделяется большое внимание на республиканском уровне, поэтому он должен быть качественным и отвечать современным требованиям», - сказал глава региона.

    На новой базе площадью в 100 гектаров будут заниматься греблей, академической греблей и другими видами спорта. Также она станет центром притяжения туристов. Наряду с профессиональным спортом, на канале можно будет покататься на лодках, провести здесь отдых. Когда из водохранилища «Кенсай-Коскорган» пустят воду, проект начнет свою реализацию. Воду на гребной базе планируют использовать и для улучшения климата Туркестана и увеличения площади зеленых насаждений.

    Жаркий климат Туркестана позволяет развивать пляжный туризм. Раньше на территории города было лишь несколько бассейнов, мест для купания катастрофически не хватало. Теперь в областном центре будет новое искусственное озеро и пляж.

    Продолжается строительство туристско-рекреационного центра «Туркестан». Уже устроены дамбы искусственного озера, завершены работы по заливке бетона. Территорию центра благоустроят, высадят здесь деревья, построят объекты для отдыха.

    Аким области поручил подрядчикам и ответственным руководителям обеспечить качественную и своевременную сдачу объекта.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Акимат Спорт Строительство Туркестан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахский боксер-полицейский из США проиграл первый бой за два года
    Бейбит Жукаев проиграл матч за выход в финал турнира в Пуэрто-Рико
    Соревнования по кокпару впервые провели в Амангельдинском районе Костанайской области
    Александр Бублик  сыграет с 15 ракеткой мира на турнире в Германии
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус