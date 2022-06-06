Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанские спортсменки завоевали «бронзу» Кубка мира по стендовой стрельбе

    6 Июня 2022, 16:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 27 мая по 8 июня в Баку (Азербайджан) сборная команда Казахстана по пулевой и стендовой стрельбе принимает участие в рейтинговом Кубке мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В финальном зачете командного упражнения «skeet» по стендовой стрельбе в категории среди женщин сборная команда Казахстана завоевала бронзовую медаль.

    В составе команды: Зоя Кравченко, Рината Насырова, Асем Орынбай.

    За призовое место наши соотечественницы боролись с женской командой из Таиланда, выиграв соперниц заняли третье место.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Азербайджан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Елена Рыбакина узнала первую соперницу на турнире в Берлине
    Свыше 7,5 тысяч детей бесплатно занимаются в костанайских спортшколах и клубах
    21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
    Галымжан Кырыкбай завоевал бронзовую медаль на турнире Grand Slam в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков