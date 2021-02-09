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    Казахстанские спортсменки выступают на международном турнире по боксу в Венгрии

    9 Февраля 2021, 14:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительницы команды Казахстана по боксу принимают участие в международном турнире памяти Боксай Иштван, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации бокса Казахстана.

    Турнир стартовал 7 февраля и продлится до 13 февраля. Соревнования принимает г. Дебрецен (Венгрия).

    Женскую команду Казахстана по боксу представляют:

    Жазира Уракбаева (51 кг.),
    Назым Ищанова (57 кг),
    Айжан Ходжабекова (60 кг.),
    Дарига Шакимова (69 кг.),
    а также тренер НСК РК по боксу Присяжнюк Вадим Эдуардович.

    Сегодня, как сообщили в ФБК, боксирует Дарига Шакимова против спортсменки из Венгрии Budai Vivien.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Венгрия
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