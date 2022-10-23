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    Казахстанские спортсменки выиграли титул ITF Juniors

    23 Октября 2022, 04:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице Узбекистана завершился турнир второй категории – ITF Juniors J2 TASHKENT. Казахстанки Айя Нупбай и Асылжан Арыстанбекова выиграли девятый совместный титул, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Самая титулованная пара Казахстана в возрасте до 18 лет – Айя Нупбай и Асылжан Арыстанбекова – в финале не оставила никаких шансов первым сеянным турнира Владиславе Андреевской (Кыргызстан)/Дарье Шадчневой (Россия) – 6:2, 6:3. Для Айи и Асылжан это второй титул за последние 10 дней: неделю назад казахстанки праздновали победу на таком же турнире в Шымкенте.

    Все победы Айи Нупбай/Асылжан Арыстанбековой:

    В финале одиночного разряда у девочек Дана Байдаулет (216-я ракетка мира ITF Juniors) в двух сетах уступила польке Сьюзане Павликовской (164-я ракетка мира ITF Juniors) со счетом 1:6, 5:7.

    У мальчиков все казахстанцы завершили борьбу уже в первом круге. Первый сеянный соревнования Максим Батютенко уступил Макару Елесину (Россия) – 6:7 (2:7), 2:6, Ерасыл Ердилда проиграл Фади Бидану из Ливана – 3:6, 2:6, Виталий Зацепин не смог одолеть Амирхамзу Насреддинова (Россия) – 3:6, 4:6 и Данир Калдыбеков уступил еще одному россиянину Олегу Колнинову – 4:6, 4:6.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Узбекистан Молодежь Теннис
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