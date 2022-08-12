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    • Казахстанские спортсменки впервые уступили на Кубке Азии по хоккею в зале

    12 Августа 2022 19:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Женская сборная Казахстана по хоккею в помещении сыграла третью встречу на Кубке Азии, который в эти дни проходит в Бангкоке (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    12-го августа казахстанские спортсменки провели матч со сборной Индонезии и сыграли вничью со счетом 2:2. Об этом сообщила пресс-служба азиатской Федерации хоккея.

    В первых двух играх казахстанские хоккеистки в помещении одержали победы над Пакистаном (13:0) и Тайбэем (6:0).

    В одной группе с казахстанскими спортсменками также выступают команды из Камбоджи, Тайбэя, Ирана, Малайзии, Сингапура, Пакистана и Таиланда.


    Фото: sports.kz

    #Спорт #Хоккей
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