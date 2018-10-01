Казахстанские специалисты проверяют на прочность многоэтажку в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Узбекистане стартовали вибродинамические испытания крупнопанельного 9-ти этажного дома. Экспериментальные испытания на сейсмостойкость новой конструктивной схемы, которую планируют ввести в серийное производство по программе «Доступное жилье в Узбекистане», проводят специалисты Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры (АО «КазНИИСА»), передает пресс-служба МИР РК.



Ералы Шокбаров, управляющий директор АО «КазНИИСА» считает, что аналитические данные, полученные в ходе экспериментальных исследований, представляют научный интерес и могут быть применены в строительстве Казахстана.



«Вибродинамические испытания в Ташкенте - это важное событие для развития международного сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном. В ходе испытаний на сейсмостойкость проверяется новая конструктивная схема, которую разработали проектировщики из Беларуси. Данное конструктивное решение ранее не применялось в сейсмоопасных регионах, поэтому требует экспериментальной проверки. Такие исследования позволяют смоделировать действительные условия несущих элементов и получить наиболее реалистичную информацию об их способности сопротивляться сейсмическим воздействиям. Поскольку часть территории Казахстана расположена в зоне повышенной сейсмической активности, результаты, полученные в ходе экспериментальной проверки, будут изучены экспертами нашего института, а в дальнейшем будут использованы для развития сейсмостойкого строительства не только в Узбекистане, но и в Казахстане», - уверен Ералы Шокбаров.



Колебания здания будут возбуждаться вибромашиной инерционного действия типа В-3, установленной на его покрытии. Применение вибрационной машины позволит реализовать при испытаниях динамический характер нагружения исследуемых несущих стеновых конструкций и определить основные особенности их поведения при нагрузках типа сейсмических.





Планируется, что вибродинамические испытания пройдут в 5 этапов, на каждом этапе испытаний здание будет совершать колебания с плавно увеличивающимися до задаваемого предела амплитудами. После каждого этапа при проведении вибрационных испытаний будет осуществляться: регистрация колебаний и предварительная обработка данных, визуальное обследование конструкций, фотофиксация возникших повреждений, а также видеосъемка колебаний здания. Данные об ускорениях перемещения конструкции, полученные в ходе виброиспытаний, будут в дальнейшем применены для анализа поведения здания в случае разрушительного землетрясения. Специалисты АО «КазНИИСА» также проверят соответствие фактической прочности бетона с проектной.