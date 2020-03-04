Казахстанские специалисты разработали методику прогнозирования паводков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У сотрудников Центра дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и Центра геоинформационных данных и сервисов (ГИДиС) АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» идет напряженная работа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году снега выпало в несколько раз больше годовой нормы, поэтому опасность паводков ожидается во многих областях Казахстана, в том числе и в столичном регионе, рассказал директор центра ГИДиС Меиргали Алимагамбетов.

Компания «Қазақстан Ғарыш Сапары», которая является национальным оператором космической системы ДЗЗ, вот уже третий год в паводковый период, c 1 марта по 15 мая, переходит на оперативный режим работы, открывая доступ Комитету по чрезвычайным ситуациям МВД РК к космическим снимкам и анализу реальных чрезвычайных ситуаций.

«Мы два раза в сутки, в режиме реального времени предоставляем госорганам на геосервисе космические снимки для оценки схода снежного покрова и паводковой ситуации. Это территория Алматинской, Павлодарской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей РК. В настоящее время сформирована бюджетная заявка на дополнительную потребность в рамках космического мониторинга ЧС, включая новую задачу по предоставлению продуктов на основе радиолокационных данных. Это позволит проводить мониторинг паводковой ситуаций более эффективно, так как в этом случае мониторинг может проводиться и ночью, и в условиях высокой облачности, очень характерной в период прохождения паводковых вод», - отметил руководитель центра ГИДиС.





М. Алимагамбетов рассказал, что в рамках этой услуги будет продолжена работа по мониторингу мореных озер. Космические снимки с отечественного космического аппарата высокого разрешения «KazEOSat-1» будут представлены по 80 мореным озерам, расположенным на территории Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей Казахстана.

По заказу Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК в целях снижения социально-экономических рисков, возникающих при угрозе наводнения, заблаговременного проведения противопаводковых мероприятий и контроля максимальных сбросов водохранилищ в паводкоопасный период, компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» совместно со специалистами ТОО «Казахстанский центр ГИС» в 2019 году разработала и апробировала методику моделирования паводков. За основу разработки была взята ситуация с паводком в 2014 году на участке реки Нура от Самаркандского до Интумакского водохранилища, был сделан расчет объема воды на озерах и водохранилищах по данным космической, батиметрической съемки, гидрометеорологических данных.

«Это была сложная работа, но применение ДЗЗ и ГИС-технологий позволило смоделировать прогноз паводка и объема водоемов с наименьшей погрешностью. Точность такого прогноза составила почти 90 процентов», - рассказал М. Алимагамбетов.

Компьютерная модель прогноза паводковой ситуации, разработанная специалистами Центра геоинформационных данных и сервисов АО «НК Қазақстан Ғарыш Сарпары», эффективно доказала высокий процент точности прогноза - 89,7%, а точность прогноза по расчету объема воды составила 93%.

Новая методика прогноза паводков находится уже в работе. В текущем году специалисты Центра планируют запрограммировать ее и разработать инструмент в виде геоинформационного сервиса по моделированию паводковых ситуаций для дальнейшего самостоятельного прогноза заинтересованными государственными органами, такими как КЧС МВД РК, КВР МЭГПР РК и другими организациями.



