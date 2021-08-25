Казахстанские спасатели вернулись из Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня около 12 часов спасатели МЧС Казахстана приземлились в аэропорту города Нур-Султана, передает МИА «Казинформ».

Как сообщил сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, в аэропорту спасателей встречали министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, личный состав министерства, Чрезвычайный и полномоченный посол Турецкой Республики Уфук Экиджи, генеральный директор Авиационной администрации Казахстана Питер Гриффетс, сотрудники АО «Казавиаспас», также семьи спасателей.

«Личный состав МЧС в полном объеме выполнил поставленную перед ним задачу. Для борьбы с пожаром, который распространился в лесном массиве, спасатели провели масштабную работу в течение 8 суток. Всего с начала работ было осуществлено 80 сбросов, свыше 300 тонн воды на очаги лесных пожаров. Вертолеты работали в окрестностях города Даламан», - проинформировали в МЧС.

Напомним, силы МЧС Казахстана, которые по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева были отправлены в Турцию для борьбы с лесными пожарами, пересекли границу трех государств и преодолели 4500 километров по Каспийскому и Чёрному морю, через Кавказские горы.

Ранее сообщалось о том, что спасатели МЧС РК успешно завершили свою миссию в Турции. Совместно с другими экипажами таких государств, как Россия, Азербайджан, Грузия, Украина, Польша, Австрия, США, Беларусь, Иран, Испания и Швейцария пожары полностью ликвидированы в окрестностях города Даламан.