Казахстанские спасатели продолжают поисково-спасательные работы на месте землетрясения в Турции

ГАЗИНАНТЕП. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спасатели продолжают оперативные поисково-спасательные работы на месте разрушительного землетрясения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По словам первого вице-министра МЧС Ибрагима Кульшимбаева, складывается сложная ситуация на месте разрушений. Спасатели МЧС Казахстана предпринимают все необходимые меры для быстрого поиска среди завалов, при этом применяется привезенное спасательное оборудование.

Как сообщалось, в Турцию прибыла группа из 41 человека личного состава, кроме спасателей республиканского спасательного отряда прибыли сотрудники Центра медицины катастроф. Их в Газиантепе встретили представители посольства Казахстана в Турции. Сотрудники МЧС РК разгрузили технику и оборудования сразу же по прибытию.

Ранее Минздрав Казахстана выразил готовность отправить бригаду из 125 врачей в пострадавшие районы Турции.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике в преодолении последствий разрушительного землетрясения на юго-востоке страны.

Ранее сообщалось, что в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4.

Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур.





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