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    Казахстанские спасатели продолжают поисково-спасательные работы на месте землетрясения в Турции

    8 Февраля 2023, 09:09

    ГАЗИНАНТЕП. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спасатели продолжают оперативные поисково-спасательные работы на месте разрушительного землетрясения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    По словам первого вице-министра МЧС Ибрагима Кульшимбаева, складывается сложная ситуация на месте разрушений. Спасатели МЧС Казахстана предпринимают все необходимые меры для быстрого поиска среди завалов, при этом применяется привезенное спасательное оборудование.

    Как сообщалось, в Турцию прибыла группа из 41 человека личного состава, кроме спасателей республиканского спасательного отряда прибыли сотрудники Центра медицины катастроф. Их в Газиантепе встретили представители посольства Казахстана в Турции. Сотрудники МЧС РК разгрузили технику и оборудования сразу же по прибытию.

    Ранее Минздрав Казахстана выразил готовность отправить бригаду из 125 врачей в пострадавшие районы Турции.

    Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике в преодолении последствий разрушительного землетрясения на юго-востоке страны.

    Ранее сообщалось, что в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4.

    Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур.


    Фото: t.me/qr_tjm

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Турция МЧС Землетрясение
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