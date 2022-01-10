Казахстанские силовые структуры сумели в кратчайшие сроки мобилизоваться и дать отпор нападавшим – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские силовые структуры сумели в кратчайшие сроки мобилизоваться и дать отпор нападавшим. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстанские силовые структуры сумели в кратчайшие сроки мобилизоваться и дать отпор нападавшим, взяв ситуацию под свой контроль. К сожалению, это далось очень дорогой ценой - потерями среди силовиков и мирных жителей. Погибло 16 сотрудников силовых структур. Более 1 300 получили ранения. К сожалению, есть жертвы и среди мирного населения. Точное количество уточняется», - сказал Президент РК.

Глава государства отметил, что по всей стране пострадали 1 270 субъектов бизнеса, разграблено более 100 торговых центров и банков. Только полицейского автотранспорта было повреждено и сожжено около 500 единиц.





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