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    Казахстанские шорт-трекисты провели первую тренировку в Пекине

    29 Января 2022, 13:13

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсмены приступили к первым тренировкам в Пекине. Ранним утром ледовую подготовку провели наши шорт-трекисты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    «Тренировка прошла отлично. Лёд был полностью в нашем распоряжении, так что мы смогли хорошо позаниматься. Тренируемся мы в той же арене, где и будут проходить старты. Нас возят на специальных автобусах, все очень строго соблюдают меры безопасности. Мы будем готовиться и поддерживать форму тут вплоть до начала соревнований. Хочу сказать, это отличная возможность, чтобы прочувствовать лёд и привыкнуть к атмосфере арены. Также сегодня у нас состоятся силовые тренировки. Зал открыт для спортсменов всегда. Продолжаем заниматься и настраиваться», - рассказал шорт-трекист Денис Никиша.

    Отметим, соревнования по шорт-треку на зимних Олимпийских играх стартуют 5 февраля.

    ФОТО: Владислав Семёнов, НОК Казахстана

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Олимпиада Китай Олимпиада-2022
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