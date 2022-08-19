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    Казахстанские школы переведут на пятидневный формат обучения

    19 Августа 2022 12:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов поделился планами по изменению формата работы трехсменных школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы приняли решение со следующего года все школы, за исключением школ с трехсменным обучением, переходят на пятидневный формат работы. Это касается и директоров школ, и учителей, и всех работников. Мы считаем, что учителя должны в субботу отдыхать, в субботу находиться со своими детьми», - сказал Асхат Аймагамбетов на августовской конференции.

    По его словам, это касается также директоров школ и завучей.

    «Здесь возникает вопрос – повлияет ли это на отпуск. На отпуск этот вопрос влиять не будет. Время отпуска 56 дней так и остается без изменений», - заверил министр.

    Ранее заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов озвучил ряд поручений в сфере повышения квалификации и профессионализма педагогов. «Считаю, чтобы поднять профессиональное развитие на совершенно иной уровень, поможет объединение педагогов в предметные ассоциации. Поэтому, прошу Министерство просвещения проработать вопросы создания республиканских ассоциаций педагогов по учебным предметам. Также необходимо, чтобы такие объединения формировались по многоуровневому принципу из педагогов школ, колледжей, вузов по одной и той же дисциплине», - сказал Ералы Тугжанов.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Правительство РК #Образование #Общество #Асхат Аймагамбетов #Ералы Тугжанов #Минпросвещения РК
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