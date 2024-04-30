Казахстанские школьницы выиграли четыре медали на международной математической олимпиаде

Сегодня в городе Цхалтубо (Грузия) стали известны итоги Международной математической олимпиады для девушек EGMO-2024, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет среднего образования Минпросвещения РК.

В соревновании приняли участие 212 участников из 54 стран мира. В сборную Казахстана вошли 4 школьницы и 2 руководителя.

По результатам ученицы выиграли четыре медали:

серебряная медаль – Анастасия Одинцова – ученица 11 класса школы-лицея № 8 для одаренных детей г. Павлодара;

серебряная медаль – Амира Кенбаева – ученица 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы по физико-математическому направлению г. Алматы;

бронзовая медаль – Арай Касенова – ученица 11 класса Международной школы Haileybury г. Алматы;

бронзовая медаль – Аружан Батырхан – ученица 9 класса Республиканской физико-математической школы г. Алматы.

Как отметили в комитете, EGMO была впервые проведена в 2012 году в Кембридже, Великобритания. Команда Казахстана участвует в Олимпиаде с 2017 года. За это время команда завоевала 3 золотые, 11 серебряных, 12 бронзовых медалей и 4 почетные грамоты.